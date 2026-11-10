В Харьковской области мужчина отрицал оккупацию и призвал сотрудничать с россиянами

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители заочно сообщили о подозрении 44-летнему мужчине в коллаборационной деятельности. По данным следствия, во время оккупации села Петропавловка Купянского района он публично отрицал оккупацию части территории Украины

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным досудебного расследования, в начале июня 2022 года мужчина в присутствии других людей высказывался в поддержку оккупационных властей. В частности, заявлял, что территория уже якобы находится под контролем России, и призвал к сотрудничеству с представителями оккупационной администрации.

Узнаватели Купянского районного отдела полиции при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры заочно сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность.

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.