В Нацполиции подтвердили вручение подозрения Микитасю в похищении человека

Подозрение вручено по статье, которая предусматривает безальтернативный арест

Подозрение вручено по статье, которая предусматривает безальтернативный арест

Фото: из открытых источников

Бывшему владельцу корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который ранее дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, следователи Нацполиции объявили подозрение в заказном похищении юриста Олега Мирошниченко в Киеве и вымогательстве.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Событие произошло 8 декабря. В Киеве четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому. За несколько часов полицейские задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления", - говорится в сообщении.

В Нацполиции заявили, что выяснили все детали похищения и установили, что заказчиком оказался экс-владелец строительной компании "УкрБуд" Максим Микитась, а организатором - лидер преступной группировки, который находится под стражей за совершение убийства.

Получив все данные о будущей жертве, исполнители - члены транснациональной группировки, обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на 800 тысяч долларов США. Через несколько часов после похищения полицейские задержали четырех исполнителей и освободили заложника", - добавили в Нацполиции.

Также Нацполиция опубликовала видео вручения подозрения Микитасю по делу о похищении человека, включая телефонные переговоры. Подозрение вручено по статьям, которые предусматривают безальтернативный арест - ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Адвокат подозреваемого Артур Габриелян в комментарии Громадському подтвердил факт проведения обысков в доме Микитася и заявил, что прямо связывает эти действия с делом заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, против которого Микитась дал показания.

Он (Олег Татаров - ред.) с помощью подконтрольных ему следователей полиции осуществляет месть и влияние на Микитася, чтобы тот отказался от показаний. Микитась никакого отношения к похищению, если такое было, не имеет", - сказал Габриелян.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение. Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в заказе похищения юриста столичной компании.