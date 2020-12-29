Прокуратура и полиция будут просить суд отправить Микитася в СИЗО - Геращенко
Полиция и прокуратура будут просить суд избрать для бывшего народного депутата Максима Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.
Полиция и прокуратура (намерены - ред.) обратиться в суд с требованием избрать меру пресечения Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия", - написал Геращенко.
По его словам, дело относится к категории резонансных, поэтому следствие дало разрешение на публикацию части доказательств.
Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.
Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".
Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.
Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.
Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение. Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в заказе похищения юриста столичной компании.
НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировке расследований из-за вручения подозрения Микитасю.