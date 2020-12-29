Прокуратура и полиция будут просить суд отправить Микитася в СИЗО - Геращенко

Следователи Национальной полиции объявили ему подозрение в похищении человека, адвокаты говорят, что это месть Татарова

Следователи Национальной полиции объявили ему подозрение в похищении человека, адвокаты говорят, что это месть Татарова

Фото: из открытых источников

Полиция и прокуратура будут просить суд избрать для бывшего народного депутата Максима Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

Полиция и прокуратура (намерены - ред.) обратиться в суд с требованием избрать меру пресечения Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия", - написал Геращенко.

По его словам, дело относится к категории резонансных, поэтому следствие дало разрешение на публикацию части доказательств.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение. Экс-владельца "Укрбуда" подозревают в заказе похищения юриста столичной компании.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировке расследований из-за вручения подозрения Микитасю.