З'явилось відео ліквідації "полтавського терориста"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео ліквідації "полтавського терориста" Романа Скрипника.
Ролик глава МВС опублікував у Twitter, передає RegioNews.
За словами міністра, зловмисника ліквідували пострілом снайпера, після чого той підірвався на гранаті, яку тримав у руках.
Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу" - написав Аваков.
Він також звернув увагу на неадекватну поведінку підозрюваного, який переховувався від поліції понад тиждень.
Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020
Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0
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Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.
Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".
Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 29 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли.
Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що "полтавський терорист" можливо вчинив самогубство.
1 серпня поліцейські знайшли "полтавського терориста", його застрелили під час затримання. Роман Скрипник переховувався від силовиків майже тиждень.