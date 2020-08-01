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01 серпня 2020, 13:33 7

З'явилось відео ліквідації "полтавського терориста"

01 серпня 2020, 13:33 7
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Його було вбито вночі 1 серпня під час затримання
Його було вбито вночі 1 серпня під час затримання
Фото: скріншот відео
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео ліквідації "полтавського терориста" Романа Скрипника.

Ролик глава МВС опублікував у Twitter, передає RegioNews.

За словами міністра, зловмисника ліквідували пострілом снайпера, після чого той підірвався на гранаті, яку тримав у руках.

Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу" - написав Аваков.

Він також звернув увагу на неадекватну поведінку підозрюваного, який переховувався від поліції понад тиждень.

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Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 29 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли.

Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що "полтавський терорист" можливо вчинив самогубство.

1 серпня поліцейські знайшли "полтавського терориста", його застрелили під час затримання. Роман Скрипник переховувався від силовиків майже тиждень.

Полтава терорист відео убивство Арсен Аваков поліція
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