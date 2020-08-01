ГБР проверит действия полицейских во время ликвидации "полтавского террориста"

По факту его ликвидации возбуждено уголовное дело

По факту его ликвидации возбуждено уголовное дело

Фото: Нацполиция

Государственное бюро расследований проверит правомерность действий полицейских при задержании и ликвидации "полтавского террориста" Романа Скрыпника.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В частности, следователи Полтавского территориального управления ГБР начали досудебное расследование по факту убийства Скрипника при задержании.

По предварительной информации, 1 августа 2020 года примерно в 3:00 в селе Опишня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем бежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, причинив огнестрельное ранение головы. Кроме того, взорвалась боевая граната, которую держал в руках погибший", - говорится в сообщении ГБР.

Дело расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленного убийства.

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Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 29 июля "Полтавского террориста" так и не нашли.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что "полтавский террорист" возможно совершил самоубийство.

1 августа полицейские нашли "полтавского террориста", его застрелили при задержании, Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю.