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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 июля 2020, 15:28 7

Полиция изменила стратегию поиска "полтавского террориста"

31 июля 2020, 15:28 7
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Его безуспешно ищут уже девятые сутки
Его безуспешно ищут уже девятые сутки
Фото: Facebook
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Полиция прекратила широкомасштабные поиски жителя Полтавы Романа Скрыпника, который 23 июля угрожал взорвать гранату и взял в заложники офицера полиции.

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS" со ссылкой на региональное управление Нацполиции, передает RegioNews.

Как сообщают в Нацполиции, детальное прочесывание Миргородского района Полтавской области было прекращено.

Теперь при поиске правоохранители акцентируют внимание на отработку оперативной информации. В полции утверждают, что для этого требуется значительно меньше личного состава.

Оперативные данные уже поступили в распоряжение полиции, однако из-за секретности нам их не озвучили. Романа Скрыпника ищут уже девятые сутки", - сообщает издание.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 29 июля "Полтавского террориста" так и не нашли.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что "полтавский террорист" возможно совершил самоубийство.

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Полтава расследование полиция следствие Полтавская область террорист
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