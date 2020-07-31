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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 липня 2020, 15:28 7

Поліція змінила стратегію пошуку "полтавського терориста"

31 липня 2020, 15:28 7
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Його безуспішно шукають вже дев'яту добу
Його безуспішно шукають вже дев'яту добу
Фото: Facebook
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Поліція припинила широкомасштабні пошуки мешканця Полтави Романа Скрипника, який 23 липня погрожував підірвати гранату і взяв в заручники офіцера поліції.

Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNEWS" з посиланням на регіональне управління Нацполіції, передає RegioNews.

Як повідомляють в Нацполіції, детальне прочісування Миргородського району Полтавської області було припинене.

Тепер під час пошуку правоохоронці акцентують увагу на відпрацювання оперативної інформації. У полції стверджують, що для цього потрібно значно менше особового складу.

Оперативні дані вже надійшли в розпорядження поліції, проте через секретність нам їх не озвучили. Романа Скрипника шукають вже дев'яту добу", - повідомляє видання.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 29 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли.

Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що "полтавський терорист" можливо вчинив самогубство.

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