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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 июля 2020, 14:19 11

Во Львовской области задержали за взятку подполковника полиции

31 июля 2020, 14:19 11
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Во Львовской области во время получения взятки в 8 тысяч долларов задержали заместителя руководителя следственного отдела одного из территориальных подразделений Нацполиции.

Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко, передает RegioNews.

По данным следствия, подполковник использовал служебные полномочия, чтобы "подзаработать".

Неправомерная выгода предназначалась за то, что служащий переквалифицирует ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) на неосторожное преступление, а затем, подозреваемый получит значительно меньший срок наказания", - сообщила Диденко.

Его задержали "на горячем" в автомобиле во время получения от брата подозреваемого оговоренную сумму.

Подполковнику готовят сообщение о подозрении в получении взятки, он будет отстранен от должности.

Напомним, на Днепропетровщине чиновник погорел на взятке в 32 тысячи долларов. Взятку чиновник требовал за решение земельных вопросов.

взятка СБУ Львов полиция задержание Львовщина
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