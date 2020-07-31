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31 июля 2020, 14:44 4

В СБУ рассказали о ходе расследования дела "луцкого террориста"

31 июля 2020, 14:44 4
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Правоохранители изучают книгу Максима Кривоша "Философия преступника"
Правоохранители изучают книгу Максима Кривоша "Философия преступника"
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Кроме того, правоохранители уже опросили более 50 человек и провели ряд следственных мероприятий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Ракурс.

Как сообщил начальник следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Волынской области Александр Хитрик, сам террорист Максим Кривош отказывается объяснять следователям мотивы своего поступка, поэтому правоохранители решили изучить его книгу "Философия преступника". Несколько экземпляров книги были найдены во время обысков по месту жительства Кривоша и передано на лингвистическую экспертизу.

Хитрик сообщил, что заявления Кривоша во время суда о том, что захват автобуса было лишь началом, подлежат тщательной проверке. Правоохранители уже опросили более 50 человек и провели ряд следственных мероприятий.

Кроме того, следствие обязательно установит, в каком состоянии находился террорист во время совершения преступления. Хитрик также добавил, что заложники не подтверждают факта, что якобы Кривош им заплатил. Однако установлено, что террорист передал водителю автобуса пачку сувенирных купюр.

Начальник отдела прокуратуры Волынской области Вадим Старчук уточнил, что Кривошу объявлено подозрение в совершении теракта, захвате и удержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В конце концов "Луцкий террорист сдался и отпустил заложников.

Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток

СБУ прокуратура следствие Луцк террорист
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