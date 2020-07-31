В Кривом Роге задержали грабителей ювелирного магазина на Закарпатье

Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества

Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества

Фото: Нацполиция

Закарпатские полицейские в Кривом Роге задержали членов преступной группировки, совершивших разбойное нападение на ювелирный магазин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным следствия, ограбление произошло еще в начале января 2020 года.

Угрожая пистолетом продавцу магазина, преступники забрали из магазина драгоценности на сумму почти 2 миллиона гривен. Среди похищенного золотые цепочки, украшенные драгоценными камнями украшения и тому подобное. Общий вес похищенного составила 1 килограмм 376 граммов", - говорится в сообщении.

Расследование по делу длилось несколько месяцев, полицейские установили, что к преступлению причастны 36 и 27-летние жители Кривого Рога. Закарпатские полицейские совместно со спецназом КОРД провели задержание злоумышленников.

По месту их проживания в Кривом Роге проведены обыски, во время которых правоохранители изъяли доказательства причастности мужчин к совершенному преступлению. Сейчас фигуранты находятся в изоляторе временного содержания", - добавили в полиции.

Напомним, 30 июля СБУ пресекла незаконные поставки в Россию товаров военного назначения. Организатору и трем фигурантам дела сообщили о подозрении.