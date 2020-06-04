Полиция изъяла арсенал оружия в участников перестрелки в Броварах

Правоохранители обнаружили ружья, карабины, пистолеты, ножи и защитную амуницию

Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители обнаружили ружья, карабины, пистолеты, ножи и защитную амуницию

4 июня работники полиции провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и участников перестрелки в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

Обыски были проведены с участием сотрудников управления стратегического расследования Киевской области, Броварского отдела полиции и прокуратуры, а также подразделения полиции особого назначения.

Отмечается, что правоохранители изъяли арсенал оружия, в том числе ружья, карабины, пистолеты, ножи и защитную амуницию, а также "черновые" записи.

По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи. Продолжаются мероприятия для задержания всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах", - говорится в сообщении МВД.

По данному факту проводится расследование по трем делам - по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация. В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. 31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.