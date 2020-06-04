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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 червня 2020, 15:37 6

Поліція вилучила арсенал зброї в учасників перестрілки в Броварах

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04 червня 2020, 15:37 6
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Правоохоронці виявили рушниці, карабіни, пістолети, ножі і захисну амуніцію
Фото: mvs.gov.ua
Правоохоронці виявили рушниці, карабіни, пістолети, ножі і захисну амуніцію

4 червня працівники поліції провели санкціоновані обшуки за місцями можливого перебування співорганізатора та учасників перестрілки у Броварах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

Обшуки були проведені за участю співробітників управління стратегічного розслідування Київської області, Броварського відділу поліції і прокуратури, а також підрозділу поліції особливого призначення.

Зазначається, що правоохоронці вилучили арсенал зброї, зокрема рушниці, карабіни, пістолети, ножі і захисну амуніцію, а також "чорнові" записи.

За їх результатами були вилучені рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніція для особистого захисту, речі, які, ймовірно, були одягнені особи під час перестрілки, "чорнові" запису. Тривають заходи для затримання всіх учасників, які брали участь у перестрілці в Броварах", - йдеться в повідомленні МВС.

За даним фактом проводиться розслідування по трьох справах - за ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 і за ст. 15 год. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників. 31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.


обшук зброя поліція перестрілка Бровари
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