В Запорожской ОГА проводят обыски по делу о присвоении бюджетных средств
Силовики проводят обыски в кабинетах Управления капитального строительства Запорожской ОГА в рамках расследования дела о присвоении бюджетных средств.
Об этом пишет RegioNews ссылкой на "Факти.Запоріжжя".
По информации издания, к преступлениям могут быть причастны первый заместитель председателя ОГА Иван Федоров и директор департамента капитального строительства Виктор Ярош.
Справка:
Оба названных изданием фигуранта дела имеют проблемы с коррупцией.
Недавно запорожский нардеп Михаил Крячко направил 13 запросов в различные правоохранительные и контролирующие органы о нарушениях, к которым, по его мнению, причастен Иван Федоров.
Примером этого является заявление депутатов Мелитопольского городского совета VII созыва до ГУНП в Запорожской области, прокуратуры, НАБУ и ГБР относительно совершения уголовного правонарушения головой Мелитополя и его ближайшего окружения. В заявлениях приводятся факты о незаконных увольнениях и назначениях, неисполнение судебных решений, разделение коммунальной собственности и другое. В частности, одним из фактов является передача коммерческой структуре в собственность 25 домов коммунальной собственности, расположенных в Кирилловке на берегу Азовского моря, всего за 40 тысяч грн.
Виктор Ярош в 2014 году приговором Заводского райсуда города Запорожья признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины (Служебный подлог) и ему назначено наказание в виде штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на один год.
Напомним, Кабмін недавно согласовал увольнение с должности председателя Запорожской ОГА Виталия Туринка и назначении на эту должность Виталия Боговина.
Одной из причин такой ротации неофициально называли уголовные дела на заместителей Туринка.
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