Изнасилование в Кагарлыке: райотдел полиции полностью сократили

В украинской полиции не скрывают пытки и пытаются их искоренить

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В украинской полиции не скрывают пытки и пытаются их искоренить

Замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил, что штат Кагарлыцкого районного отдела полиции полностью сократили, 60 полицейских вывели за штат. Возможность их дальнейшей службы решит кадровая комиссия Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности... Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе.

Он также подчеркнул, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и пытаются пресекать.

"Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего! Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР", - заявил Аваков.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что случай в Кагарлыке стал вызовом для всей системы уголовной юстиции. Она также сообщила, что с начала 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе по 10 фактам пыток.

Напомним, 4 июня состоялась координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.

Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.

По информации адвоката пострадавшей женщины Евгения Мельниченко, на "допрос" в отделение полиции Кагарлыка ее якобы заманил сосед.

Из местного отделения полиции, по результатам служебного расследования уже уволили 10 сотрудников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который должен обсуждать изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбу в Броварах.

Мать изнасилованной полицейскими в Кагарлыке 26-летней девушки, рассказала подробности ее возвращения домой на утро после ужасного происшествия.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека осудила некоторые украинские СМИ, которые публиковали личные данные пострадавшей женщины, изнасилованной в Кагарлыке: ее имя, место жительства, фотографии.