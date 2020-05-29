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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 мая 2020, 14:38 12

В Киевской области из-за перестрелки в Броварах ввели план-перехват

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29 мая 2020, 14:38 12
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Задержаны 11 участников инцидента
Фото: МВД
Задержаны 11 участников инцидента

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

В Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки в Броварах. Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников инцидента. Сейчас задержаны 11 человек", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, огнестрельные ранения получили два человека, они доставлены в больницу. Полиция разыскивает пять транспортных средств, на которых участники перестрелки скрылись с места преступления.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места преступления. На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и города Бровары", - отметили в МВД.

Также известно, что по факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.


полиция розыск Киевская область Бровары
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