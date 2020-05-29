В Киевской области из-за перестрелки в Броварах ввели план-перехват

Задержаны 11 участников инцидента

Фото: МВД

Задержаны 11 участников инцидента

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

В Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки в Броварах. Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников инцидента. Сейчас задержаны 11 человек", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, огнестрельные ранения получили два человека, они доставлены в больницу. Полиция разыскивает пять транспортных средств, на которых участники перестрелки скрылись с места преступления.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места преступления. На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и города Бровары", - отметили в МВД.

Также известно, что по факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.