Перестрелка в Броварах: суд отправил под арест уже 11 участников

Судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам продолжаются

Фото: Нацполиция

Судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам продолжаются

31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Известно, что всем 11 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

По данным полиции, всего задержано 30 участников перестрелки в Броварах, из них подозрение было сообщено 23 людям. Судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам продолжаются.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.