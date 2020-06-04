Полиция пришла с обыском в университет Шевченко: подозревают коррупцию

Следственные действия проводят в рамках расследования коррупции в учебном заведении

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Следственные действия проводят в рамках расследования коррупции в учебном заведении

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Службы безопасности Украины проводят обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции, передает RegioNews.

Известно, что обыски проходят в главном корпусе университета на юридическом факультете.

В полиции отмечают, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по факту получения взятки должностным лицом.

Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды)", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

Напомним, народного депутата от "Слуги народа", а также экс-генерального директора группы 1+1 медиа Александра Ткаченко назначили министром культуры.