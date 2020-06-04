09:41  04 июня
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали новый антирекорд по количеству заболевших
12:17  04 июня
Рада назначила Александра Ткаченко новым министром культуры и информполитики
14:40  04 июня
Полиция пришла с обыском в университет Шевченко: подозревают коррупцию
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июня 2020, 14:40 10

Полиция пришла с обыском в университет Шевченко: подозревают коррупцию

Читайте також
українською мовою
04 июня 2020, 14:40 10
Читайте також українською мовою
Следственные действия проводят в рамках расследования коррупции в учебном заведении
Фото: flickr
Следственные действия проводят в рамках расследования коррупции в учебном заведении

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Службы безопасности Украины проводят обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции, передает RegioNews.

Известно, что обыски проходят в главном корпусе университета на юридическом факультете.

В полиции отмечают, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по факту получения взятки должностным лицом.

Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды)", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

Напомним, народного депутата от "Слуги народа", а также экс-генерального директора группы 1+1 медиа Александра Ткаченко назначили министром культуры.


обыски полиция университет КНУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Изнасилование в Кагарлыке: райотдел полиции полностью сократили
04 июня 2020, 13:14
Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева из-за запланированных митингов
04 июня 2020, 10:02
Стреляли по машине и угрожали полицейским: на Харьковщине задержали группу мужчин
04 июня 2020, 09:13
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
03 июня 2020, 21:59
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Лысенко Александр
Городской голова Сум
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Все досье »