В Броварах под Киевом произошла стрельба: есть раненые, десятерых задержали

Массовую потасовку с применением оружия устроили около 100 человек

Массовую потасовку с применением оружия устроили около 100 человек

Утром 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

Правоохранители предварительно установили, что конфликт произошел между легальными предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. На месте стрельбы задержали 10 человек, у которых было оружие.

Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Отмечается, что звонок в полицию о стрельбе произошел в 07:15 утра.

По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, три человека получили ранения из травматического оружия. Задержанных доставили в Броварской отдел полиции. Ими оказались люди, прибывшие из других регионов Украины. Оружие изъяли.

Он также уточнил, что перестрелка произошла между "группировками, которые крышуют перевозки маршрутными такси" из-за "непрозрачного распределения маршрутов между предпринимателями со стороны чиновников, отвечающих за это направление работы".

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 УКУ (Хулиганство). На месте происшествия работают правоохранители, устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 4 иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории и лидера наркокартеля в Киеве на Печерске.