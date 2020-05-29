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29 мая 2020, 10:31 6

В Броварах под Киевом произошла стрельба: есть раненые, десятерых задержали

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29 мая 2020, 10:31 6
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Утром 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

Правоохранители предварительно установили, что конфликт произошел между легальными предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. На месте стрельбы задержали 10 человек, у которых было оружие.

Отмечается, что звонок в полицию о стрельбе произошел в 07:15 утра.

По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, три человека получили ранения из травматического оружия. Задержанных доставили в Броварской отдел полиции. Ими оказались люди, прибывшие из других регионов Украины. Оружие изъяли.

Он также уточнил, что перестрелка произошла между "группировками, которые крышуют перевозки маршрутными такси" из-за "непрозрачного распределения маршрутов между предпринимателями со стороны чиновников, отвечающих за это направление работы".

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 УКУ (Хулиганство). На месте происшествия работают правоохранители, устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 4 иностранных киллеров, совершивших покушение на убийство гражданина Черногории и лидера наркокартеля в Киеве на Печерске.


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