Перестрелка в Броварах: уже установлены 60 участников происшествия
Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. Для 21 задержанного сегодня суд определяет меру пресечения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост замминистра внутренних дел
Антона Геращенко в Facebook.
Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться, но это им не удастся", - написал Геращенко.
По его словам, суд также начинает работу по избранию меры пресечения для 21 задержанного участника разборок.
Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.
Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.
Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
В Киевской области в связи с перестрелкой в Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.
По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.
Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.
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