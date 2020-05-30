Перестрелка в Броварах: уже установлены 60 участников происшествия

Сегодня в Броварском суде выбирают меру пресечения для участников потасовки

Фото: Национальная полиция

Сегодня в Броварском суде выбирают меру пресечения для участников потасовки

Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. Для 21 задержанного сегодня суд определяет меру пресечения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост замминистра внутренних дел

Антона Геращенко в Facebook.

Полиция на сегодня определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться, но это им не удастся", - написал Геращенко.

По его словам, суд также начинает работу по избранию меры пресечения для 21 задержанного участника разборок.

Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.