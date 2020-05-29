Перестрелка в Броварах: полиция задержала еще пятерых участников конфликта

Общее число задержанных уже достигло 16 человек

Фото: Facebook/МВД Украины

Общее число задержанных уже достигло 16 человек

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утренней перестрелки в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

Патрули в Житомирской области задержали еще 5 участников криминальной разборки в Броварах. Общее количество задержанных достигло уже 16 ", - сообщил Антон Геращенко.

Он также добавил, что правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к "черному переделу" рынка перевозок в Киевской области.

Как сообщалось ранее, в Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также, как соощает мэр Броваров Игорь Сапожко вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

Напомним, утром 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.