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Мэр Броваров рассказал о возможных причинах утренней перестрелки
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29 мая 2020, 12:34 34

Мэр Броваров рассказал о возможных причинах утренней перестрелки

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29 мая 2020, 12:34 34
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В перестрелке приняли участие местные и люди из Винницкой области
Фото: Нацполиция Киевской области
В перестрелке приняли участие местные и люди из Винницкой области

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

Об єто м он написал в Facebook, информирует RegioNews.

Я считаю, что из-за отсутствия диалога между местными властями и областной администрацией ситуация усугублялась", - сообщил мэр.

Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий междугородный маршрут зашла новая компания с этим направлением.

Он отметил, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация.

Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями относительно утверждения нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы", - написал он.

По его словам, чтобы решать вопрос, областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий, это и могло привести к конфликтам между перевозчиками.

По его данным, двух человек с огнестрельными ранениями доставили в Броварскую больницу.

Также по данным очевидцев события, пули от перестрелки достигали окон ближайших жилых домов.

Также нардеп Александр Дубинский в Facebook добавил, что две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после отмены судебного ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году.

Одна группировка подтянула местных "спортсменов", вторая завезла "подкрепление" из Винницы с помощью охранной фирмы.

Правоохранители сообщают, что уже задержано 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств.

Напомним, утром 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.


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