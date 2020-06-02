Во всем виноват Ермак: нардеп прокомментировал незаконное назначение главы Печерской РГА
Президент Украины Владимир Зеленский незаконно назначил главой Печерской РГА города Киева Наталию Кондрашову - об этом утверждает народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос.
Как пишет RegioNews, об этом нардеп сообщил в Facebook.
По его данным, назначение лоббировал глава Офиса президента Андрей Ермак - именно он подал распоряжение о назначении Кондрашовой на подпись Зеленскому незаконно и "преследуя личные мотивы".
Так, 18 мая было подписано распоряжение Зеленского о назначении Кондрашовой, однако ранее, еще 8 мая глава КГГА Виталий Кличко отозвал представление на Кондрашову. На этом основании 13 мая правительство отменило представление кандидатуры Кондрашовой президенту и 15 мая отправило письмо об этом Ермаку.
Нардеп направил Зеленскому заявление, в котором требует отменить назначение Кондрашовой, провести служебное расследование о нарушении процедуры о ее назначении и рассмотреть вопрос об увольнении Ермака с должности руководителя ОП.
Напомним, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал в сети пост, в котором пригрозил главе Офиса президента Андрею Ермаку новыми разоблачениями.
Гео Лерос написал заявление о преступлении в Офис Генпрокурора, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Офисе президента знали о так называемых "пленках Ермака" еще до их обнародования, но скрыли коррупционное преступление.
20 мая во время закрытой пресс конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.
20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.
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