Нардеп пригрозил Ермаку новыми разоблачениями

Депутат предложил пользователям соцсети указать, через сколько дней выложить "основное видео"

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Депутат предложил пользователям соцсети указать, через сколько дней выложить "основное видео"

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал в сети пост, в котором пригрозил главе Офиса президента Андрею Ермаку новыми разоблачениями.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пост нардепа в Facebook.

"Андрей Борисович, думал этой папки больше нет?))) Ты даже понять не можешь как много людей тебя ненавидят за то, что ты их кидал и обманывал!

Эти видео, чтоб освежить тебе в памяти как проходили съемки фильма. Освежить, взбодрить, взбудоражить...", - написал нардеп.

Судя по опубликованным фрагментам видео, речь идет о какой-то вечеринке в ресторане, на которой, возможно, будут компрометирующие факты, а также о видео, в котором кинорежисер Алексей Шапарев (фильм "Правило боя", в котором Андрей Ермак был продюсером), признается в том, что он "с сегодняшнего дня не пьет вообще, но будет чуть-чуть покуривать сигареты и травку... никаких амфетаминов... никакого героина".

Заканчивая пост, нардеп Лерос предложил пользователям социальной сети указать, через сколько дней выложить полное видео из Одессы, которое, очевидно, грозит еще большими компрометирующими фактами.

Напомним, Гео Лерос написал заявление о преступлении в Офис Генпрокурора, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Офисе президента знали о так называемых "пленках Ермака" еще до их обнародования, но скрыли коррупционное преступление.

20 мая во время закрытой пресс конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.

20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.