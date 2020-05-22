Дело о "пленках Ермака" получило продолжение: Гео Лерос подал заявление о преступлении

По словам нардепа, Офис президента знал о "пленках" еще летом

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По словам нардепа, Офис президента знал о "пленках" еще летом

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос написал заявление о преступлении в Офис Генпрокурора, поскольку, по словам Владимира Зеленского, в Офисе президента знали о так называемых "пленках Ермака" еще до их обнародования, но скрыли коррупционное преступление.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пост нардепа в Facebook.

Очень странным является тот факт, что плёнки в Офисе Президента видели "ещё летом и в сентябре", где видно, что Денис Ермак проводит переговоры о продаже должностей, но даже после этого, его никто не остановил", - отметил он.

По его словам, он написал заявление о преступлении, про которое заявил президент на пресс-конференции. Если правоохранители не внесут ведомости о преступлении в ЕРДР, Лерос буду добиваться этого через суд.

Как известно, 20 мая президент давал пресс-конференцию, на которой заявил, что знает, кто делал записи, для чего их делал и кто хотел этими записями его шантажировать.

По словам Лероса, он считает, что никто не имеет права шантажировать президента, ведь это "серьезное преступление", и он хочет "открытого расследования, чтоб виновный понес наказанье за преступление, за которое предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы".

Нардеп требует установить, кто из должностных лиц Офиса президента получил видеозаписи, на которых Денис Ермак проводит собеседования на высшие государственные должности и договаривается про вознаграждение, и "скрыл коррупционное преступление, став его соучастником".

"В результате таких действий, преступники могли быть предупреждены, а это помогло им замести следы, то есть, остановить назначения на должности, которые обсуждались на пленках", - подчеркнул он.

По словам Лероса, судя по тому, что в Офисе президента знали о пленках еще летом, а Денис Ермак продолжал ходить в ОПУ "продвигать свои исследовательские проекты", деятельность Дениса Ермака могла быть санкционирована в офисе.

Нардеп отметил, что сам, как законопослушный гражданин, получив пленки с записями коррупционных преступлений, "немедленно написал заявление в НАБУ и сделал эту информацию публичной, понимая, что только гласность это шанс помешать правоохранителям "слить" дело".

Напомним, 20 мая во время закрытой пресс конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.

20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.