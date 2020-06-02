В усьому винен Єрмак: нардеп прокоментував незаконне призначення голови Печерської РДА
Президент України Володимир Зеленський незаконно призначив головою Печерської РДА міста Києва Наталію Кондрашову - про це стверджує народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос.
Як пише RegioNews, про це нардеп повідомив в Facebook.
За його даними, призначення лобіював голова Офісу президента Андрій Єрмак - саме він подав розпорядження про призначення Кондрашової на підпис Зеленському незаконно та "переслідуючи особисті мотиви".
Так, 18 травня було підписано розпорядження Зеленського про призначення Кондрашової, однак раніше, ще 8 травня голова КМДА Віталій Кличко відкликав подання на Кондрашову. На цій підставі 13 травня уряд скасував подання кандидатури Кондрашової президенту і 15 травня відправив листа про це Єрмаку.
Нардеп направив Зеленському заяву, в якій вимагає скасувати призначення Кондрашової, провести службове розслідування про порушення процедури її призначення і розглянути питання про звільнення Єрмака з посади керівника ОП.
Нагадаємо, народний депутат України від партії "Слуга народу" Гео Лерос опублікував в мережі пост, в якому пригрозив главі Офісу президента Андрію Єрмаку новими викриттями.
Гео Лерос написав заяву про злочин в Офіс Генпрокурора, оскільки, за словами Володимира Зеленського, в Офісі президента знали про так званих "плівках Єрмака" ще до їх оприлюднення, але приховали корупційний злочин.
20 травня під час закритої прес конференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.
20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.
3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.
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