За месяц мы сможем выйти из карантина - Зеленский

Президент считает, что через месяц "все успокоится"

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Президент считает, что через месяц "все успокоится"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что уже через месяц Украина сможет выйти со всех этапов карантина, введенного для борьбы с эпидемией COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг президента.

"Я думаю, что через месяц все успокоится. Я думаю, что за месяц мы сможем выйти из всех этапов (карантина - ред.), - сказал Зеленский.

По его словам, это станет возможным, если не будет второй волны эпидемии. А недопущение второй вспышки коронавирусной инфекции задача не только государства, но и местной власти.

Здесь все зависит не только от государства, потому что у нас в государстве все работает, но и немножко от местных властей. Первую волну мы уже прошли, я в этом уверен", - отметил Президент.

Напомним, карантин в Украине введен с 12 марта с целью противодействия распространению коронавируса.

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