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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 мая 2020, 17:06 11

Зеленский на выборах мэра Киева поддержит кандидата от "Слуги народа"

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20 мая 2020, 17:06 11
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Планируется выбрать лучшую кандидатуру
Фото: Офис президента
Планируется выбрать лучшую кандидатуру

Президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".

Об этом он заявил во время закрытой пресс-конференции 20 мая в Мариинском парке, передает RegioNews.

Он также подтвердил, что правящая партия определится с кандидатом в мэры столицы через праймериз.

Что касается праймериз, я в Киеве буду поддерживать, честно буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуги народа". Будет ли праймериз? Будет", - сказал Зеленский.

По его словам, в праймериз на кандидата в мэры обязательно будут принимать участие не только люди из "Слуги народа".

Будут и кандидаты от "Слуги народа", я имею в виду те, кто есть депутатами, и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции и партии", - добавил он.

Президент уточнил, что поддержит только лучшую кандидатуру.

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.

Также сообщалось, что представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.

Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.


выборы Владимир Зеленский Киев Слуга народа Виталий Кличко
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