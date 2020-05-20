Зеленский на выборах мэра Киева поддержит кандидата от "Слуги народа"
Президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа".
Об этом он заявил во время закрытой пресс-конференции 20 мая в Мариинском парке, передает RegioNews.
Он также подтвердил, что правящая партия определится с кандидатом в мэры столицы через праймериз.
Что касается праймериз, я в Киеве буду поддерживать, честно буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуги народа". Будет ли праймериз? Будет", - сказал Зеленский.
По его словам, в праймериз на кандидата в мэры обязательно будут принимать участие не только люди из "Слуги народа".
Будут и кандидаты от "Слуги народа", я имею в виду те, кто есть депутатами, и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции и партии", - добавил он.
Президент уточнил, что поддержит только лучшую кандидатуру.
Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели сбор подписей под обращением к президенту с просьбой провести праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева.
Также сообщалось, что представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.
Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.
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