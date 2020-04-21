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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 17:04 25

Чик-чик – и погнали! Мы порвем коронавирус, - олигарх Ярославский

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21 апреля 2020, 17:04 25
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Александр Ярославский, куратор Харьковщины по борьбе с COVID-19, рассказал, как Саша и Геша (Ярославский и Кернес) работают ради победы над коронавирусом в Харькове
Фото: Страница Геннадия Кернеса в Facebook
Александр Ярославский, куратор Харьковщины по борьбе с COVID-19, рассказал, как Саша и Геша (Ярославский и Кернес) работают ради победы над коронавирусом в Харькове

Украинский олигарх Александр Ярославский дал интервью Радио Свобода, в котором рассказал о борьбе с коронавирусом в регионе, своих отношениях с Кернесом и Кучером, а также об отсутствии политических амбиций, пишет RegioNews.

В частности Ярославский рассказал о закупках китайских тестов, профинансированых ним и Вадимом Новинским.

"Я сразу обратился к Джеку Ма. Я понимал, что Китай готов к этому и более-менее знает, что с этим делать. Во-первых, он (Джек Ма, китайский предприниматель – ред.) мне объяснил, что такое тесты. .. Потом он мне перезвонил и сказал что они передадут Украине в подарок или, скажем, в помощь 50 тысяч ПЦР-тестов... Когда я понял, что этого недостаточно, я снова обратился к нему и попросил свести меня с заводом, где производятся ПЦР-тесты. Ситуация такая, что в Китае вы ни за какие деньги не попадете на эти заводы. Объясняю почему: часть заводов выкупили правительства, то есть не бизнесмены, а правительства – в Италии, Германии и некоторые заводы выкупили россияне. И только благодаря его имени, Джека Ма, мы попали на этот завод. 50 тысяч ПЦР-тестов приехало. И вторую партию – 100 тысяч я приобрел за восемь с половиной долларов. То есть 850 тысяч долларов за 100 тысяч тестов я заплатил. Это 150 тысяч тестов. А всего в Украину приехало 250 тысяч: 150 тысяч благодаря Джеку Ма и моей помощи и еще 100 тысяч привез Вадим Новинский".

"Президент Зеленский пообещал миллион долларов тому, кто изобретет вакцину против коронавируса. Я готов добавить! Я не могу дать больше, чем президент, это не тактично. Я дам миллион минус 1 доллар. То есть 999 тысяч 999 долларов", - амбициозно пообещал Ярославский.

Ярославский рассказал также о сотрудничестве с мэром Харькова Геннадием Кернесом:

"Если вы помните, мы с Кернесом семь лет не разговаривали, мы были в ссоре. Просто сегодня мы понимаем, что это общая беда, и мы, поверьте мне, "пашем".

Ну, понимаете, люди нас знают! И когда мы – мэр Кернес и бизнесмен Ярославский в этом деле, то все уверены, что мы просто порвем этот коронавирус. Поверьте, мы его порвем на куски. Ну это знают все. Мы рвали всех в футболе, мы рвали всех в бизнесе, мы рвали всех... Ну как рвали – в хорошем смысле. Поверьте мне, людям же нужна уверенность. Они знают что мы – победители. Знают, что когда Саша и Геша – все в полном порядке! Ну и Алеша – конечно!" (Речь идет о главе Харьковской ОГА Алексея Кучера – ред.).

Конфликт с председателем Харьковской ОГА Кучером Ярославский описал одной фразой:

"Вы же знаете, цыплят по осени считают. Когда мы сотрем в порошок этот коронавирус, тогда и посмотрим, кто и что сделал для Харьковщины".

На вопрос ведущей о местных выборах и политические амбиции олигарх ответил, что политика его уже не интересует:

"Меня это не интересует. Я с публичной политикой закончил. Я политикой не занимаюсь, мне безразлично – будут выборы, не будут. Моя основная задача – это борьба с коронавирусом и понести как можно меньшие потери в бизнесе".

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