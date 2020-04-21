Чік-чік – і погнали! Ми порвемо коронавірус, - олігарх Ярославський

Олександр Ярославський, куратор Харківщини по боротьбі з COVID-19, розповів, як Саша і Геша (Ярославський і Кернес) працюють задля перемоги над коронавірусом у Харкові

Фото: Cторінка Геннадія Кернеса у Facebook

Олександр Ярославський, куратор Харківщини по боротьбі з COVID-19, розповів, як Саша і Геша (Ярославський і Кернес) працюють задля перемоги над коронавірусом у Харкові

Український олігарх Олександр Ярославський дав інтерв’ю Радіо Свобода, в якому розповів про боротьбу з коронавірусом у регіоні, свої стосунки з Кернесом і Кучером, а також про відсутність політичних амбіцій, пише RegioNews.

Зокрема Ярославський розповів про закупки китайських тестів, профінансовані ним і Вадимом Новинським.

"Я одразу звернувся до Джека Ма. Я розумів, що Китай готовий до цього і більш-менш знає, що з цим робити. По-перше, він (Джек Ма, китайський підприємець – ред.) мені пояснив, що таке тести. .. Потім він мені перетелефонував і сказав що вони передадуть Україні в подарунок чи, скажімо, в допомогу 50 тисяч ПЛР-тестів… Коли я зрозумів, що цього недостатньо, я знову звернувся до нього і попросив звести мене з заводом, де виробляються ПЛР-тести. Ситуація така, що в Китаї ви ні за які гроші не потрапите на ці заводи. Пояснюю чому: частину заводів викупили уряди, тобто не бізнесмени, а уряди – Італії, Німеччини і деякі заводи викупили росіяни. І тільки завдяки його імені, Джека Ма, ми потрапили на цей завод. 50 тисяч ПЛР-тестів приїхало. І другу партію – 100 тисяч я придбав за вісім з половиною доларів. Тобто 850 тисяч доларів за 100 тисяч тестів я заплатив. Це 150 тисяч тестів. А всього в Україну приїхало 250 тисяч: 150 тисяч завдяки Джеку Ма та моїй допомозі та ще 100 тисяч привіз Вадим Новинський".

"Президент Зеленський пообіцяв мільйон доларів тому, хто винайде вакцину проти коронавірусу. Я готовий додати! Я не можу дати більше, ніж президент, це не тактично. Я дам мільйон мінус 1 долар. Тобто 999 тисяч 999 доларів", - амбіційно пообіцяв Ярославський.

Ярославський розповів також про співпрацю з мером Харкова Геннадієм Кернесом:

"Якщо ви пам’ятаєте, ми з Кернесом сім років не розмовляли, ми були у сварці. Просто сьогодні ми розуміємо, що це спільна біда, і ми, повірте мені, "пашем".

Ну, розумієте, люди нас знають! І коли ми – мер Кернес і бізнесмен Ярославський у цій справі, то всі впевнені, що ми просто порвемо цей коронавірус. Повірте, ми його порвемо на шматки. Ну це знають всі. Ми рвали усіх у футболі, ми рвали усіх в бізнесі, ми рвали всіх… Ну як рвали – в хорошому розумінні. Повірте мені, людям же потрібна впевненість. Вони знають що ми – переможці. Знають, що коли Саша і Геша – все в повному порядку! Ну і Альоша – звичайно!" (Йдеться про голову Харківської ОДА Олексія Кучера – ред.).

Конфлікт з головою Харківської ОДА Кучером Ярославський описав однією фразою:

"Ви ж знаєте, курчат рахують восени. Коли ми зітремо в порошок цей коронавірус, тоді і подивимося, хто і що зробив для Харківщини".

На запитання ведучої про місцеві вибори і політичні амбіції олігарх відповів, що політика його вже не цікавить:

"Мене це не цікавить. Я з публічною політикою закінчив. Я політикою не займаюся, мені байдуже – будуть вибори, не будуть. Моє основне завдання – це боротьба з коронавірусом і понести якомога менші втрати в бізнесі".

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