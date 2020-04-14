Захотели миллион долларов: Кернес объявил о создании лаборатории по изготовлению вакцины от коронавируса
Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, мощный центр вирусологии будет создан на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода.
"Ярославский (бизнесмен Харькова Александр Ярославский – ред.) готов на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк Экополис ХТЗ, сделать лабораторию, не имеющую аналогов в Украине. Называться она будет Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты", - написал он.
Кернес заявил, что в лабораторном центре будут создавать самые передовые препараты и вакцины.
"А я как мэр и вся моя команда окажем всю необходимую поддержку. Вместе с Ярославским мы пригласим ведущих вирусологов, всем обеспечим, и будем создавать самые передовые препараты и вакцины – и не только против коронавируса", - уверен он.
Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинские ученые, которые изобретут вакцину от коронавируса, получат миллион долларов.
Ранее сообщалось, что Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы".
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