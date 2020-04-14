09:40  14 апреля
В Украине количество заболевших COVID-19 возросло до 3372
09:28  14 апреля
Несмотря на дождь в Чернобыльской зоне продолжаются пожары
12:32  13 апреля
В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2020, 12:02 10

Захотели миллион долларов: Кернес объявил о создании лаборатории по изготовлению вакцины от коронавируса

Читайте також
українською мовою
14 апреля 2020, 12:02 10
Читайте також українською мовою
После того, как украинским ученым пообещали миллион долларов за вакцину от COVID-19, мэр Харькова объявил о запуске Экспертного лабораторно-диагностического центра инфекционных болезней и санитарной защиты
Фото: Facebook
После того, как украинским ученым пообещали миллион долларов за вакцину от COVID-19, мэр Харькова объявил о запуске Экспертного лабораторно-диагностического центра инфекционных болезней и санитарной защиты

Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, мощный центр вирусологии будет создан на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода.

"Ярославский (бизнесмен Харькова Александр Ярославский – ред.) готов на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк Экополис ХТЗ, сделать лабораторию, не имеющую аналогов в Украине. Называться она будет Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты", - написал он.

Кернес заявил, что в лабораторном центре будут создавать самые передовые препараты и вакцины.

"А я как мэр и вся моя команда окажем всю необходимую поддержку. Вместе с Ярославским мы пригласим ведущих вирусологов, всем обеспечим, и будем создавать самые передовые препараты и вакцины – и не только против коронавируса", - уверен он.

Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинские ученые, которые изобретут вакцину от коронавируса, получат миллион долларов.

Ранее сообщалось, что Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы".


коронавирус Геннадий Кернес Харьков вакцина Минздрав
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
14 апреля 2020, 10:20
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Последние Популярные
Александр Пермяков
Геннадий Москаль
Анна Новосад
Все блоги »
Как коронакризис изменил рынок недвижимости в Киеве, Одессе, Львове и Харькове
14 апреля 2020, 12:00
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »