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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 16:10 6

Фейки о COVID-19: разоблачили более 200 причастных

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21 апреля 2020, 16:10 6
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Сотрудники СБУ разоблачили 207 провокаторов, которые распространяли в сети заведомо ложные факты об эпидемии коронавируса в Украине
Фото: Pixabay
Сотрудники СБУ разоблачили 207 провокаторов, которые распространяли в сети заведомо ложные факты об эпидемии коронавируса в Украине

Об этом пишут RegioNews со ссылкой на информацию на официальном сайте СБУ.

Они орудовали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком.

Так, в Кировоградской области мужчина не только запугивал в сети украинцев фейками о коронавирусе, но и вербовал желающих в ряды террористических "ДНР” и "ЛНР”. А в Полтавской области подозреваемый руководил сразу 10 сообществами, на страницах которых призывал к сепаратизму. Чтобы его не вычислили правоохранители, злоумышленник размещал фейковые новости с разных IP-адресов, для чего ездил по Украине. Деньги на "командировки” получал от российских кураторов.

Из 207 агитаторов 10 распространяли провокационные материалы по заданию российской разведки. Против них уже возбудили уголовные производства и передали их в прокуратуру. Будут отвечать за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Информацию о других 197 провокаторах сотрудники СБУ передали правоохранителям в Нацполицию. Половину из них привлекли к административной ответственности. Им инкриминируют распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику или нарушения общественного порядка.

Как передавали RegioNews, в Полтавской области жители города Гребенка распространяются слухи о медсестре из местной больницы, которая якобы покончила с собой из-за COVID-19.


коронавирус фейк СБУ ФСБ РФ ДНР ЛНР Кропивницкий Полтавская область
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