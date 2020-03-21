Кернес заявил, что у губернатора Кучера "завелась звездная болезнь" и посоветовал "не трогать глаза, нос и рот руками"

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что губернатор Алексей Кечер начал раздавать команды прокуратуре области и Службе безопасности возбуждать уголовные дела на руководителей горсовета и коммунальных предприятий

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Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что губернатор Алексей Кечер начал раздавать команды прокуратуре области и Службе безопасности возбуждать уголовные дела на руководителей горсовета и коммунальных предприятий

Об этом городской голова написал в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Так, Кучер с Кернесом продолжают конфликтовать и обмениваться "теплыми" словами в соцсетях. Все началось с проведения заседания антикризисного штаба Харьковщины, который был создан с целью борьбы с коронавирусом. По словам Кернеса, губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом самоустранился и на встречу не пришел.

Сегодня, 21 марта, Кернес опубликовал очередной пост с критикой в адрес губернатора.

"Наш молодой губернатор из слуг народа, у которого завелась звездная болезнь, с утра дает команды правохранительным органам и, в первую очередь, прокуратуре области и Службе безопасности возбуждать уголовные дела на руководителей горсовета и коммунальных предприятий. Им движет месть", - заявил Кернес.

Кроме того Кернес рассказал губернатору, как следует вести себя в период карантина. Но потом, видимо, передумал и удалить текст

"Кучер почитайте свой телеграмм и "не трогайте глаз, нос и рот руками", - написал Кернес.

Ранее губернатор Кучер сообщил, что владелец группы DCH Александр Ярославский решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования.