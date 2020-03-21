Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
Об этом Кучер написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Так, Кучер с Кернесом продолжают обмениваться "теплыми" словами в соцсетях. Все началось с проведения заседания антикризисного штаба Харьковщины, который был создан с целью борьбы с коронавирусом. По словам Кернеса, губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом самоустранился и на встречу не пришел.
После чего Кучер напомнил Кернесу, что 90-е годы прошли и он не может требовать деньги с бизнесменов. Мэр в свою же очередь сравнил губернатора с молью, а себя и бизнесмена Ярославского с танком.
"Комментируя написанное мэром Харькова, я бы сказал, что Кернес и Ярославский - это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил", - написал в ответ Кучер.
Кучер говорит, что накануне у него с Ярославским состоялся разговор, где бизнесмен якобы прямо советовал губернатору, как тратить бюджетные деньги. Кучер отказался и говорит, что после этого посыпались оскорбления в его адрес.
Также губернатор уверяет, что владелец группы DCH Александр Ярославский решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования.
"Я искренне рад, что они что-то там закупают для города. Есть ещё масса бизнесменов, которые делают это для областных медицинских учреждений, а также помогают своим транспортом забирать харьковчан с территории других государств. Я благодарен всем, кто помогает городу и области. Неважно, какими способами они это делают", - добавил он.
Напомним, что по обращению Кернеса Киевский райсуд Полтавы перенес на 8 апреля заседание по повторному рассмотрению дела против него и двух его охранников.
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