11:55  21 марта
В Украине на борьбу с коронавирусом выделили более 36 миллионов
14:25  21 марта
В городах Украины отменяют общественный транспорт
13:59  21 марта
В Украине подтвердили уже 41 случай коронавируса
UA | RU
UA | RU
21 марта 2020, 10:14 35

Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер

Читайте також
українською мовою
21 марта 2020, 10:14 35
Читайте також українською мовою
Губернатор Харьковской области Алексей Кучер ответил на обвинения мера Харькова Геннадия Кернеса, который назвал первого молью
Фото: Facebook
Губернатор Харьковской области Алексей Кучер ответил на обвинения мера Харькова Геннадия Кернеса, который назвал первого молью

Об этом Кучер написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Так, Кучер с Кернесом продолжают обмениваться "теплыми" словами в соцсетях. Все началось с проведения заседания антикризисного штаба Харьковщины, который был создан с целью борьбы с коронавирусом. По словам Кернеса, губернатор Харьковской области от борьбы с коронавирусом самоустранился и на встречу не пришел.

После чего Кучер напомнил Кернесу, что 90-е годы прошли и он не может требовать деньги с бизнесменов. Мэр в свою же очередь сравнил губернатора с молью, а себя и бизнесмена Ярославского с танком.

"Комментируя написанное мэром Харькова, я бы сказал, что Кернес и Ярославский - это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил", - написал в ответ Кучер.

Кучер говорит, что накануне у него с Ярославским состоялся разговор, где бизнесмен якобы прямо советовал губернатору, как тратить бюджетные деньги. Кучер отказался и говорит, что после этого посыпались оскорбления в его адрес.

Также губернатор уверяет, что владелец группы DCH Александр Ярославский решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования.

"Я искренне рад, что они что-то там закупают для города. Есть ещё масса бизнесменов, которые делают это для областных медицинских учреждений, а также помогают своим транспортом забирать харьковчан с территории других государств. Я благодарен всем, кто помогает городу и области. Неважно, какими способами они это делают", - добавил он.

Напомним, что по обращению Кернеса Киевский райсуд Полтавы перенес на 8 апреля заседание по повторному рассмотрению дела против него и двух его охранников.


Харьков Кучер Алексей Геннадий Кернес
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 марта 2020, 12:28
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Все блоги »
Что происходит в Харькове: хроники украинского карантина
21 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »