Бизнес Харькова тратит миллионы на помощь медикам, а Кернес – на зоопарк

Лекарства, респираторы, аппаратуру и даже горячие обеды везут сегодня в харьковские больницы представители крупного и мелкого бизнеса, айтишники и юристы. Осознание того, что все внезапно оказались в одной лодке, которая давно уже дала течь, сделало щедрыми даже тех, кто десятилетиями не замечал бед украинской медицины

Лекарства, респираторы, аппаратуру и даже горячие обеды везут сегодня в харьковские больницы представители крупного и мелкого бизнеса, айтишники и юристы. Осознание того, что все внезапно оказались в одной лодке, которая давно уже дала течь, сделало щедрыми даже тех, кто десятилетиями не замечал бед украинской медицины

Все в Харькове сегодня напоминает весну 2014 года, когда государственная машина не успевала реагировать на разворачивающуюся на Донбассе войну, и волонтеры и бизнесмены одевали, кормили, обеспечивали бронежилетами и даже заправляли технику украинских военных. Только тогда передовая была в 175 км от дома, в Славянске, а теперь полем битвы становится вся страна, и от невидимого врага не спрятаться и не сбежать за границу.

И чем ближе схватка, тем смелее врачи и медсестры опорных больниц, где планируют принимать пациентов с COVID-19, рассказывают, что у них нет элементарных средств защиты и даже дезинфекторов. А реанимации укомплектованы преимущественно аппаратами ИВЛ "Бриз" и "Малятко", которые даже на момент выпуска (конец 90-ых годов прошлого века) были морально устаревшими. Казалось бы, самое время мэрии 2-миллионого Харькова направить все средства на подготовку к эпидемии, но уже после старта карантина в местном зоопарке решили построить павильон для пингвинов за 90 миллионов гривен, а буквально на днях начался тендер на ремонт кормокухни для зверей за 27 миллионов. На эти средства мегаполис мог бы самостоятельно купить сотню новых аппаратов ИВЛ, но харьковская мэрия попросила финансовой помощи у государства.

Справедливости ради стоит сказать, что харьковский горсовет направил 40 млн грн из резервного фонда на приобретение 20-ти современных аппаратов искусственной вентиляции легких, а также средств защиты для медработников.

Не мудрено, что харьковчане не верят бравурным заверениям власти всех уровней, что медучереждения готовы к встрече с коронавирусом. Поэтому бизнесмены разного профиля и достатка взялись поддерживать больницы Харькова и области.

Оборудование от айтишников, маски от ФОПов

Одним из первых о желании помочь медикам заявил Харьковский IT- кластер. К делу программисты подошли масштабно: проанализировали, сколько и чего нужно местным больницам на случай эпидемии коронавируса. И начали собирать средства – на момент подготовки материала более 20 IT-компаний пожертвовали почти 4 млн грн. На них уже закупили дезинфицирующие средства, 3 аппарата УЗИ, медицинский манипуляционный стол, 12 ларингоскопов, две настольные центрифуги, 3 электрокардиографа, 18 дыхательных респираторных мешков для взрослых, 30 пульсоксиметров, 18 мобильных инфузионных стендов и 670 многофункциональных каталок. Часть оборудования останется в горбольнице №17, остальное распределят между областной клинической больницей, харьковской "неотложкой" и областной детской "инфекционкой".

"Предприниматели помогают медикам, потому что те сейчас на передовой. Обратились в больницы, спросили: "Что вам нужно?" Нас попросили купить маски, хозяйственное мыло. Биокостюмы ребята сейчас ищут, бесконтактные термометры. Приобрели респираторы FFP3 – пока что 50 штук, но столько нашли на остатке, 50 л дезинфектантов", - перечисляет президент "Ассоциации частных работодателей" Александр Чумак.

Предприниматели хотели было в Харькове шить антибактериальные костюмы для врачей, но оказалось, что спецодежду без сертификатов в больницы не берут – уголовно наказуемо, поэтому бизнесмены покупают только лицензированную продукцию, рассказывает Чумак.

Адвокат Лариса Матвеева, защищавшая интересы потерпевших в резонансном ДТП на Сумской (прим. ред. В октябре 2017 Lexus, за рулем которого была Елена Зайцева, выехал на тротуар, в результате чего погибли шесть человек) перечислила областной детской "инфекционке" 100 тыс грн.

"Я разговаривала с главврачем, они тоже занимаются подготовкой, но ресурсов на все не хватает. Можно сказать, а причем здесь я, ведь времена у всех тяжелые. А можно просто выйти из состояния тотального жлобства и помочь здесь и сейчас", - пояснила Матвеева.

Тесты на вирус и книга китайских врачей от толстосумов

После того, как на Харьковщине организовали антикризисный штаб, местные толстосумы тоже взялись помогать больницам. Бизнесмен и нардеп Александр Фельдман откликнулся на призыв инфекционной больницы и закупил целый микроавтобус необходимых лекарств – жаропонижающих и антибиотиков.

А известный бизнесмен Александр Ярославский договорился с китайским миллиардером Джеком Ма и организовал в Харьков поставку ПЦР-тестов на коронавирус, которые наиболее точно диагностируют недуг.

Книгу о диагностике и лечению коронавируса от китайских врачей на днях выпустило издательство "Фолио" при поддержке харьковского бизнесмена Юрия Сапронова. Сапронов, в прошлом спонсор одной из сильнейших тениссисток мира Элины Свитолиной, не раз выступал меценатом культурных или медицинских проектов. Что до "Справочника по профилактике и лечению COVID-19", то его написал профессор Тинбо Лян, главврач 1-ой клинической больницы города Чжэцзань.

"Это брошюра на 80 страниц, медицинское издание. В Китае ее делали за деньги основателя компании Alibaba Group Джека Ма. К нам попал готовый перевод на русский, наше дело было подготовить ее к печати", - пояснил владелец издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

"2 тысячи экземпляров издали, 1500 тысячи брошюр я уже отдал в Харьковскую ОДА и горисполком, а они раздадут по больницам", - рассказал Юрий Сапронов. Помимо книги, меценат приобрел за полмиллиона гривен новейший аппарат УЗИ Versana Essential от General Electric, который передаст 17-ой горбольнице.

"Это незаменимая вещь для врача в реанимации – аппарат видит любые изменения в легких. УЗИ работает в комплексе с аппаратом ИВЛ. 4 тысячи респираторов FFP3 я уже раздал, еще 5 тысяч у меня в кабинете – когда пойму, какая из больниц "зашивается", моментально туда их завезу. Если у нас начнут умирать врачи, это будет большая беда. Люди, которые будут спасть жизнь харьковчанам, должны быть максимально защищены: очки, маски, костюмы, перчатки. И это должны быть сотни тысяч, если не миллионы комплектов", – объясняет Сапронов.

Возят и кормят

Едва в Харькове остановилось метро и медики, многие из которых получают минимальную зарплату, не смогли добираться до работы, сервис OnTaxi вызвался возить сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы. Водители организовали телеграмчат для коллег-автомобилистов, готовых помогать врачам и медсестрам. И теперь ежедневно перевозят несколько десятков медработников на работу и обратно.

А чтобы врачи и медсестры на суточных дежурствах в детской инфекционной больнице могли восстановить силы, сеть ресторанов "Мафия" с 27 марта кормит их горячими обедами.

"Каждый день привозим им 50 горячих обедов. Все порции в индивидуальной упаковке. Готовим еду для врачей в масках, перчатках, форме. Привозим к больнице, сотрудники выходят и забирают. Также кормим врачей второй клинической больницы в Киеве", - рассказала операционный директор сети ресторанов "Мафия" Светлана Тимченко.

Чем больше, тем лучше

"Много людей откликнулось, более 10 частных фирм и лиц нам уже помогли", - рассказывает главврач харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

А вот аппаратов ИВЛ и концентраторов кислорода детская "инфекционка" пока не получала, хотя ее руководитель и сообщил, что медучреждению нужны как минимум два аппарата высшего класса.

Сколько еще нужно оборудования и масок, чтобы полностью обеспечить медработников Харькова и области на время эпидемии, чиновники не могут сказать.

"Чтобы назвать точное число, нужно знать, сколько будет всего пациентов. А этого сегодня никто не может спрогнозировать. Поэтому чем больше, тем лучше", - устало объясняет заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.