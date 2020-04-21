В Киеве во время карантина заработает виртуальный детсад
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
"С 23 апреля до сервисов на платформе добавляется еще и виртуальный детский сад. Это будут активности для детей 4-6 лет. К проведению занятий привлекли профессиональных преподавателей", – сообщил Виталий Кличко.
Также он отметил, что на сегодня четверть посетителей сайта – не киевляне, и количество посетителей из других городов и поселков постоянно растет.
"Мы будем расширять возможности нашей виртуальной платформы для максимальной помощи всем, кому она нужна. А также наши специалисты готовы максимально помочь другим регионам в создании подобных сервисов", – подчеркнул Виталий Кличко.
Дети будут иметь возможность посещать занятия каждый день с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней.
Как сообщалось ранее, с 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки с 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.
Напомним, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменил госаттестацию школьников 2020 года.
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