В Киеве во время карантина заработает виртуальный детсад

На базе виртуальной платформы эмоциональной поддержки, которую создал Мониторинговый центр по противодействию COVID-19, будет работать виртуальный детский сад

Фото:kyivcity.gov.ua

На базе виртуальной платформы эмоциональной поддержки, которую создал Мониторинговый центр по противодействию COVID-19, будет работать виртуальный детский сад

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"С 23 апреля до сервисов на платформе добавляется еще и виртуальный детский сад. Это будут активности для детей 4-6 лет. К проведению занятий привлекли профессиональных преподавателей", – сообщил Виталий Кличко.

Также он отметил, что на сегодня четверть посетителей сайта – не киевляне, и количество посетителей из других городов и поселков постоянно растет.

"Мы будем расширять возможности нашей виртуальной платформы для максимальной помощи всем, кому она нужна. А также наши специалисты готовы максимально помочь другим регионам в создании подобных сервисов", – подчеркнул Виталий Кличко.

Дети будут иметь возможность посещать занятия каждый день с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней.

Как сообщалось ранее, с 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки с 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Напомним, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменил госаттестацию школьников 2020 года.