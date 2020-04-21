12:29  21 апреля
На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет
13:12  21 апреля
Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
21 апреля 2020, 15:21 12

В Киеве во время карантина заработает виртуальный детсад

Читайте також
українською мовою
21 апреля 2020, 15:21 12
Читайте також українською мовою
На базе виртуальной платформы эмоциональной поддержки, которую создал Мониторинговый центр по противодействию COVID-19, будет работать виртуальный детский сад
Фото:kyivcity.gov.ua
На базе виртуальной платформы эмоциональной поддержки, которую создал Мониторинговый центр по противодействию COVID-19, будет работать виртуальный детский сад

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"С 23 апреля до сервисов на платформе добавляется еще и виртуальный детский сад. Это будут активности для детей 4-6 лет. К проведению занятий привлекли профессиональных преподавателей", – сообщил Виталий Кличко.

Также он отметил, что на сегодня четверть посетителей сайта – не киевляне, и количество посетителей из других городов и поселков постоянно растет.

"Мы будем расширять возможности нашей виртуальной платформы для максимальной помощи всем, кому она нужна. А также наши специалисты готовы максимально помочь другим регионам в создании подобных сервисов", – подчеркнул Виталий Кличко.

Дети будут иметь возможность посещать занятия каждый день с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней.

Как сообщалось ранее, с 6 апреля, для учеников 5-11 классов со всей страны стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки с 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Напомним, в связи с общенациональным карантином МОН разработало два сценария завершения учебного года, проведение ВНО и вступительной кампании и отменил госаттестацию школьников 2020 года.


КГГА Виталий Кличко мер детский сад карантин коронавирус Киев
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кличко отстранил Поворозника на время расследования
21 апреля 2020, 14:04
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 13:16
Как противодействуют коронавирусу в ВСУ
21 апреля 2020, 12:08
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 13:16
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
20 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »