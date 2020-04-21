В Николаевской области первая смерть от COVID-19 – подробности

Во вторник 21 апреля, в Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Во вторник 21 апреля, в Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Николаевскую ОГА.

Болезнь не преодолела 81-летняя женщина из села Вороновка Вознесенского района. Она почувствовала себя плохо еще 1 апреля. Через 8 дней ее госпитализировали в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней". 11 апреля инфицирования коронавирусом подтвердили лабораторно.

Напомним, что Николаевская область - последний регион Украины, где обнаружили COVID-19. О первых больных сообщили 11 апреля. Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли сказал, что атипичная пневмония появилась в области из-за несоблюдения личной безопасности людьми. которые продолжали ходить на религиозные собрания.

Тем временем по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, в Черновицкой области умерли двое братьев 19 и 25 лет, у которых подозревают коронавирус. Их родные сейчас в больнице в тяжелом состоянии.