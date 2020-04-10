Татьяна Черновол прокомментировала обыски и поджог офиса "Партии регионов"

Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол, в доме которой сегодня, 10 апреля, Государственное бюро расследований проводило обыски, прокомментировала действия силовых органов и выдвинутые подозрения

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Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол, в доме которой сегодня, 10 апреля, Государственное бюро расследований проводило обыски, прокомментировала действия силовых органов и выдвинутые подозрения

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook, передает RegioNews.

"Когда они зашли, то начали зачитывать решение суда и стало понятно, что это по поводу Майдана", - сказала Чорновол.

Проведенные обыски она назвала политическими репрессиями, связывает их с ее участием в Революции Достоинства и добавила, что ГБР выдвинуло ей подозрение по 8 статьям, наказание по которым составляет до 15 лет.

"Что касается офиса "Партии регионов". Поджигала ли я его? Да, поджигала. Я считала это тактическим шагом, поскольку тогда поступила информация об убитых активистах Майдана в Мариинском парке возле Дома офицеров", - добавила Чорновил.

Она уточнила, что тогда вместе с мужем пыталась прорваться в парк, чтобы отвлечь внимание силовиков, поэтому пришлось это делать путем поджога офиса.

Во время обыска в Чоновол были изъято вещи, которыми она пользовалась во время Майдана, в частности одежду, каску и рокзак, а также наградное оружие и телефон.

Народный депутат Николай Княжицкий также добавил, что работники ГБР нарушили ряд процессуальных норм, так как в постановлении указано, что будет проводиться обыск дома, однако проводился личный обыск Чорновол, а также вручили подозрение на месте, а не в кабинете следственного судьи.

Напомним, утром 10 апреля Татьяна Чорновол сообщила на своей странице в Facebook, что к ней домой приехал спецназ ГБР с обыском по делу Майдана.