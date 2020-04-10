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Александра Василенко
журналист
10 апреля 2020, 15:18 3

Боевика "ЛНР" посадили на 15 лет

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українською мовою
10 апреля 2020, 15:18 3
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В Тернополе заочно к 15 годам заключения приговорили боевика ЛНР, который на Донбассе воевал против ВСУ на стороне российских военных-оккупантов
Фото: Pixabay
В Тернополе заочно к 15 годам заключения приговорили боевика ЛНР, который на Донбассе воевал против ВСУ на стороне российских военных-оккупантов

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на СБУ.

Контрразведчики установили, что житель Славянска Игорь Кравцов весной 2014 года добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования боевиков "Призрак”. Воевал на стороне российских оккупантов против бойцов ВСУ, за что неоднократно получал "награды” самопровозглашенной "ЛНР”.

Через некоторое время злоумышленник перешел в террористическую группировку "Брянка СССР”. Там исполнял обязанности "заместителя командира 1 механизированной роты”. Кравцов принимал участие в боевых действиях на опорном пункте вблизи города Первомайск Луганской области.

Суд признал мужчину виновным в участии в террористической группе и приговорил его к 15 годам за решеткой. Игоря Кравцова объявили в розыск.

Как писали RegioNews ранее, СБУ заочно сообщила о совершении преступления и подала в розыск Дмитрия Подлипанова - украинца, который исполнял обязанности так называемого "министра транспорта” в непризнанной "ДНР”.


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