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10 апреля 2020, 16:57 27

СБУ в Николаевской области открыла уголовное производство на главу ОГА Стадника

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10 апреля 2020, 16:57 27
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Служба безопасности Украины в Николаевской области открыла уголовное дело из-за того, что ОГА не выделила деньги больницам в период эпидемии коронавируса
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины в Николаевской области открыла уголовное дело из-за того, что ОГА не выделила деньги больницам в период эпидемии коронавируса

Об этом на заседании внеочередной сессии в пятницу, 10 апреля, заявил начальник Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак, передает RegioNews.

"Общался только что Федоровой (главный врач Областной инфекционной больницы Светлана Федорова - ред.) вот она ушла со слезами на глазах, говорит: "Я не знаю, как смотреть сейчас подчиненным в глаза. Я сегодня должна была выплатить аванс, а я не знаю, что им сказать". Хочу попросить вас всех, пожалуйста, давайте не будем рассказывать сказки или доказывать друг другу, кто не собрался. Давайте просто максимально быстро соберемся и максимально быстро выделим деньги, чтобы наши медики работали и у них не было никаких вопросов", - заявил он.

На что глава областного совета Виктория Москаленко заявила, что если областная администрация "спустит" готовый проект, то никаких проблем не будет. А депутат Вадим Олабин упрекнул Герсака в том, что он не следит за тем, что решение облсовета до сих пор не реализуется. После чего Виталий Герсак сообщил, что СБУ уже занимается этим вопросом.

По информации Преступности.НЕТ, уголовное производство будет открыто по статье 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность). Помимо главы ОГА Стадника, по делу проходят глава бюджетной комиссии Федор Барна и замглавы ОГА Татьяна Стахевич.

Напомним, что депутаты областного совета проголосовали за перераспределение 109 миллионов на противостояние коронавирусу, но потом оказалось, что глава облсовета Виктория Москаленко кнопкодавила и голосовала за своего зама. По мнению Стадника, деньги на борьбу с коронавирусом не могут быть использованы, ведь было нарушение закона.

Проект бюджета области снова отправили на корректировку в Николаевской ОГА.

Глава областного совета Виктория Москаленко и ряд депутатов считают, что Стадник блокирует выделение средст. Из-за чего медицинские работники области сидят без зарплат.

Депутаты Николаевского областного совета планировали обратиться к президенту из-за бездействия Александра Стадника, но вопрос не прошел из-за недостаточного количества голосов.


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