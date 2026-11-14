Буркин заявил, что часть взяток от колцентров могла поступать Татарову

Фото: Олег Татаров / Facebook

Егор Буркин, на прозвище "Мексиканец", которого стражи порядка связывают с международным наркосиндикатом "Химпром" и сетью мошеннических колцентров, заявил, что часть взяток за прикрытие незаконного бизнеса якобы передавалась заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Василия Тимошенко, передает RegioNews .

По словам Буркина, именно выстроенная Татаровым неформальная силовая вертикаль позволяла мошенническим колцентрам работать беспрепятственно, избегая проверок правоохранителей.

Буркин описал систему сбора и распределения денег между представителями СБУ, Национальной полиции и прокуратуры. По его утверждению, формально средства от колцентров собирали посредники, определяемые сотрудниками киберподразделений правоохранительных органов.

В то же время, как утверждает "Мексиканец", сами киберподразделения не могли гарантировать неприкосновенность мошеннических офисов, поскольку другие департаменты правоохранительных органов могли проводить там проверки. Для этого, по его словам, потребовались договоренности на уровне руководства ведомств.

Буркин заявил, что часть собранных денег якобы поступала руководству СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора, а оттуда Олегу Татарову.

"И эти главы ведомств отдавали львиную долю господину Олегу Татарову", - заявил Буркин.

Отдельно он рассказал о роли генерала СБУ Сергея Дуки, который, по его словам, передавал деньги высшему руководству. Буркин утверждает, что Дука поддерживал контакты с Татаровым. В то же время, точный маршрут передачи средств он описал как собственное предположение: сначала деньги могли поступать руководству правоохранительного ведомства, а уже потом — заместителю председателя ОП.

По мнению Буркина, Татаров создал систему неформального контроля над правоохранительными органами, которая позволяла мошенническим колцентрам работать без вмешательства подразделений, не вовлеченных в коррупционные договоренности.

"Он сделал такую вертикаль, при которой была возможность работать колцентрам", - заявил "Мексиканец".

По его словам, влияние Татарова якобы распространяется на кадровые решения и деятельность Нацполиции, ДБР, прокуратуры и СБУ. Буркин считает, что зависимость руководителей этих ведомств от Офиса президента создает условия для вмешательства в расследование и выполнение неформальных указаний.

В то же время, он особо отметил, что ДБР, по его информации, не получало платежей от колцентров, хотя само ведомство, по его мнению, также находилось под неформальным контролем ОПУ.

Буркин утверждает, что в 2025 году между руководством СБУ и ДБР даже существовала неформальная договоренность не расследовать дела в отношении сотрудников друг друга.

Замглавы ОП он сравнил с доном Корлеоне. По словам Буркина, в случае конфликта между СБУ и ДБР Татаров мог собрать руководителей обоих ведомств и напомнить им о подчинении.

"Вы все работаете под моим руководством, друг друга не трогайте", - так Буркин описал возможную позицию Татарова.

Напомним, суд отправил генерала под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

13 ноября за бывшего первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности генерала Сергея Дуку внесли полную сумму залога — 65 млн грн

Что известно о задержании генерала СБУ

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь шла о генерале Сергее Дуке.

Впоследствии НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация , которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников. Позже глава ведомства Александр Поклад уволил работников спецслужбы , ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука во время обыска угрожал детективам пистолетом, а также разбивал молотком телефоны и уничтожил жесткий диск.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

"Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;

"Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";

"Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;

"Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;

"Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;

"Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.

6 ноября заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу до 2 января следующего года.

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