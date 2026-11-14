Масштабное обесточивание в Сумской области: что известно
В Сумской области 14 ноября произошло масштабное аварийное обесточивание из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения
Об этом сообщает АО "Сумыоблэнерго", передает RegioNews .
В компании отметили, что аварийное обесточивание охватило часть области. Детали не разглашаются из соображений безопасности.
В настоящее время энергетики работают над питанием обесточенных потребителей.
Сроки восстановления электроснабжения будут зависеть от ситуации безопасности.
Напомним, что в Украине продолжают вводить графики отключений света. Причина – последствия российских атак.
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