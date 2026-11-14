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14 ноября 2026, 12:10

В Кривом Роге задержали женщину, которая продавала наркотики прямо из дома

14 ноября 2026, 12:10
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Кривом Роге правоохранители разоблачили 49-летнюю женщину, которая в течение двух месяцев продавала каннабис по месту своего жительства. Во время обыска изъяли более 70 слип-пакетиков с веществом растительного происхождения.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина сбывала наркотическое вещество по адресу своего жительства. Ее противоправную деятельность задокументировали 2 ноября сотрудники отделения полиции №5 Криворожского районного управления полиции во время очередной продажи каннабиса.

В тот же день правоохранители провели санкционированный судом обыск в квартире фигурантки и задержали ее в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе следственных действий полицейские изъяли более 70 расфасованных слип-пакетиков с веществом зеленого цвета, а также мобильный телефон. Изъятое было направлено на экспертное исследование.

После получения результатов экспертизы следователи сообщили 49-летней женщине о подозрении по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины – незаконный сбыт наркотических средств.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.

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наркотики продажа Днепропетровская область Кривой Рог
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