Пожар на складах и поврежденные помещения: последствия утренней атаки на Киевскую область

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В Вышгородском районе Киевской области в результате утренней российской атаки беспилотниками повреждены складские помещения, возник пожар. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.

"В результате утренней атаки БпЛА в Вышгородском районе повреждены складские помещения. Возник пожар", — говорится в сообщении КОВА.

На месте работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 9.45 информации о погибших и пострадавших не было.

Напомним, что за последнюю неделю российские войска повредили 10 энергетических объектов ДТЭК в Киевской области.