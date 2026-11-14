ПВО обезвредило 81 из 96 российских дронов: есть попадания на восьми локациях

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Силы противовоздушной обороны обезвредили 81 из 96 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину с вечера 13 ноября

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

С 18:00 13 ноября российские войска атаковали Украину 96 ударными беспилотниками типа Shahed, в том числе 61 реактивным, а также дронами Гербера и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.

БПЛА запускали по направлениям Брянска, Орла, Приморско-Ахтарского (РФ), временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 субботы, 14 ноября, противовоздушная оборона сбила или подавила 81 вражеский беспилотник.

В то же время, зафиксировали попадание на восьми локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

Напомним, что в Запорожье количество пострадавших в результате российских ударов по Космическому району возросло до 50 человек. Среди раненых восемь детей. Еще два человека погибли, в том числе 17-летний парень.