Полиция проверила видео с подростками и маленькими детьми в Люботине: что выяснили

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Полиция установила всех участников происшествия, видео которого распространилось в социальных сетях. На кадрах подростки общаются с малолетними детьми, используя нецензурную лексику и якобы забирают у них имущество

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Событие произошло 12 ноября в городе Люботин Харьковской области. Правоохранители провели проверку и установили всех причастных.

По результатам инспектор ювенальной превенции составил административные протоколы по ст. 184 КУоАП в отношении родителей двух подростков. Речь идет о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.

В полиции призывали родителей уделять должное внимание детям, контролировать их досуг и поведение.

Напомним, что в Кривом Роге будут судить двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, которых обвиняют в поджогах автомобилей по заказу представителей России. За выполнение задач они получали денежное вознаграждение .