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14 ноября 2026, 10:58

В Киеве 18-летний парень порезал ножом соседа из-за замечания о шуме

14 ноября 2026, 10:58
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Фото: полиция Киева
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В Киеве 14 ноября правоохранители задержали 18-летнего юношу, ранившего ножом 54-летнего соседа после замечания о нарушении тишины. Перед нападением молодой человек распилил мужчине в лицо слезоточивый газ

Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 06:00. Юноша начал в своей квартире громкие ремонтные работы, несмотря на законодательный запрет на их проведение в это время.

Вскоре к нему пришел 54-летний сосед, сделавший замечания из-за шума, после чего вернулся в свой дом.

Однако молодой человек решил отомстить мужчине. Он взял нож и газовый баллончик, пришел в квартиру соседа и дождался, пока тот откроет дверь.

Когда пострадавший открыл дверь, нападающий распилил ему в лицо слезоточивый газ, а затем ударил ножом в грудь.

Полицейские задержали 18-летнего фигуранта и сообщили ему о подозрении.

Напомним, что в Кропивницком во время конфликта возле магазина мужчина нанес ножевые ранения двум местным жителям. Оба потерпевших получили тяжкие телесные повреждения и попали в больницу. Подозреваемый был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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