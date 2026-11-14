В Киеве 18-летний парень порезал ножом соседа из-за замечания о шуме

Фото: полиция Киева

В Киеве 14 ноября правоохранители задержали 18-летнего юношу, ранившего ножом 54-летнего соседа после замечания о нарушении тишины. Перед нападением молодой человек распилил мужчине в лицо слезоточивый газ

Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 06:00. Юноша начал в своей квартире громкие ремонтные работы, несмотря на законодательный запрет на их проведение в это время.

Вскоре к нему пришел 54-летний сосед, сделавший замечания из-за шума, после чего вернулся в свой дом.

Однако молодой человек решил отомстить мужчине. Он взял нож и газовый баллончик, пришел в квартиру соседа и дождался, пока тот откроет дверь.

Когда пострадавший открыл дверь, нападающий распилил ему в лицо слезоточивый газ, а затем ударил ножом в грудь.

Полицейские задержали 18-летнего фигуранта и сообщили ему о подозрении.

Напомним, что в Кропивницком во время конфликта возле магазина мужчина нанес ножевые ранения двум местным жителям. Оба потерпевших получили тяжкие телесные повреждения и попали в больницу. Подозреваемый был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.