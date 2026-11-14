Певец MELOVIN раскрыл сумму своего новогоднего гонорара

Фото из открытых источников

По словам артиста, у него уже есть первые потенциальные заказчики на новогодние корпоративы. Он объяснил, сколько денег это может ему принести

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певец MELOVIN пояснил, что в настоящее время конкретных договоренностей с потенциальными заказчиками нет, поэтому он еще открыт для предложений на новый год. Сумма его выступления в праздничную ночь составляет 12-13 тысяч долларов.

Также артист рассказал, что стал заниматься картинами. Он в шутку заметил, что не собирается дешево их оценивать. Итак, цены на картины от MELOVIN стартуют от 1500 долларов.

Напомним, ранее артист рассказывал, что может его заставить отвлечься от потенциальных поклонников.