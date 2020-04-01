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01 апреля 2020, 15:20 19

Правительство ввело новые ограничения на передвижение людей

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01 апреля 2020, 15:20 19
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Кабинет министров Украины разработал план ограничения посещения парков и зон отдыха, а также призвал соблюдать социального дистанцирования лиц старше 65 лет
Фото: скриншот видео
Кабинет министров Украины разработал план ограничения посещения парков и зон отдыха, а также призвал соблюдать социального дистанцирования лиц старше 65 лет

Изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" были внесены в ходе заседания Кабинета Министров 1 апреля, передает RegioNews.

"Ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных вмешательств: домашняя самоизоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 65 лет. Ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановки общественного транспорта", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов также сообщил, что Правительство предлагает различные дополнительные выплаты людям, которые соглашаются на самоизоляцию.

"Мы сейчас идем навстречу людям, которые выбирают самоизоляцию, даем им возможность избежать различной пени, даем дополнительные выплаты", - сообщил Немчинов.

Известно, что после доработки изменения вступят в силу в течение суток.

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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.


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