В Украине количество пациентов с COVID-19 выросла до 669
Об этом сообщает прессслужба МИНЗДРАВА в Telegram, передает RegioNews.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.
Коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 49 случаев;
Волынская область — 7 случаев;
Днепропетровская область — 9 случаев;
Донецкая область — 6 случаев;
Житомирская область — 5 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 13 случаев;
Ивано-Франковская область — 64 случая;
Кировоградская область — 6 случаев;
г. Киев — 134 случая;
Киевская область — 57 случаев;
Львовская область — 6 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 12 случаев;
Полтавская область — 2 случая;
Ровенская область — 15 случаев;
Сумская область — 19 случаев;
Тернопольская область — 98 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 1 случай;
Хмельницкая область — 3 случая;
Черновицкая область — 104 случая;
Черкасская область — 52 случая;
Черниговская область — 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении.
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