В Украине количество пациентов с COVID-19 выросла до 669

За сутки зафиксировано 120 новых случаев

Фото: МИНЗДРАВ

За сутки зафиксировано 120 новых случаев

Об этом сообщает прессслужба МИНЗДРАВА в Telegram, передает RegioNews.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.

Коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 49 случаев;

Волынская область — 7 случаев;

Днепропетровская область — 9 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 5 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 64 случая;

Кировоградская область — 6 случаев;

г. Киев — 134 случая;

Киевская область — 57 случаев;

Львовская область — 6 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 12 случаев;

Полтавская область — 2 случая;

Ровенская область — 15 случаев;

Сумская область — 19 случаев;

Тернопольская область — 98 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 3 случая;

Черновицкая область — 104 случая;

Черкасская область — 52 случая;

Черниговская область — 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3178 сообщений о подозрении.

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