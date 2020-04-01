Уряд запровадив нові обмеження на пересування людей

Кабінет міністрів України розробив план обмеження відвідування парків та зон відпочинку, а також закликав дотримуватися соціального дистанціювання осіб, старших за 65 років

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Кабінет міністрів України розробив план обмеження відвідування парків та зон відпочинку, а також закликав дотримуватися соціального дистанціювання осіб, старших за 65 років

Зміни до постанови №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" були внесені в ході засідання Кабінету Міністрів 1 квітня, передає RegioNews.

"Запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних втручань: домашня самоізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком старше 65 років. Обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинення громадського транспорту”, - сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов також повідомив, що Уряд пропонує різноманітні додаткові виплати людям, які погоджуються на самоізоляцію.

"Ми зараз йдемо назустріч людям, які обирають самоізоляцію, даємо їм можливість уникнути різноманітної пені, даємо додаткові виплати", - повідомив Немчінов.

Відомо, що після доопрацювання зміни набудуть чинності упродовж доби.

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Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.